11 ноября в Скопье "молодежка" сыграет против Северной Македонии, а. 16 ноября во Львове будет сражаться за победу со сборной Сербии. Состав нашей команды позволяет надеяться на положительный результат в обоих матчах.

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Заявка молодежной сборной Украины

Вратари: Руслан Нещерет (Динамо), Кирилл Фесюн (Колос), Анатолий Трубин (Шахтер).

Защитники: Александр Сирота, Константин Вивчаренко, Антон Боль (все – Динамо), Арсений Батагов (СК Днепр-1), Александр Драмбаев (Мариуполь), Алексей Сыч (Рух), Максим Таловеров (Динамо Чешское Будейовице, Чехия), Дмитрий Капинус ( Шахтер).

Полузащитники: Михаил Мудрик, Георгий Судаков, Артем Бондаренко (все – Шахтер), Александр Назаренко (СК Днепр-1), Владимир Бражко (Динамо), Олег Очеретько (Мариуполь), Дмитрий Крыськив (Металлист 1925), Николай Михайленко (Черноморец), Даниил Алефиренко (Заря), Иван Желизко (Валмиера, Латвия).

Нападающие: Богдан Вьюнник (Мариуполь), Николай Кухаревич (Левен, Бельгия).

Сейчас в активе команды Ротаня 9 очков, мы отстаем от лидера группы Н сборной Франции всего на 1 пункт.