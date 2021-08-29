Зірки курять у душі: мережу підірвало фото легендарних Роналдо та Роберто Карлоса

Нещодавно збірні Бразилії та Норвегії відтворили матч збірних 1998 року. Втім, гра запам'яталася не лише дійством на футбольному полі.

Ронадо та Роберто Карлос, футболки яких колись були мрією багатьох дітлахів, після завершення кар'єри можуть дозволити собі не дотримуватись режиму. Колишні зірки можуть розслабитися навіть у роздягальні під час товариського матчу легенд.

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Журналіст Андре Нурега зафіксував, як Роналдо та Роберто Карлос курять сигарети у душі роздягальні. Як зазначив Андре, це відбулося у перерві гри.

Втім, футболісти вже давно повісили бутси на цвях, а їхні футбольні здобутки назавжди вписані в історію.