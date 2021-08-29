Ронадо та Роберто Карлос, футболки яких колись були мрією багатьох дітлахів, після завершення кар'єри можуть дозволити собі не дотримуватись режиму. Колишні зірки можуть розслабитися навіть у роздягальні під час товариського матчу легенд.

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Журналіст Андре Нурега зафіксував, як Роналдо та Роберто Карлос курять сигарети у душі роздягальні. Як зазначив Андре, це відбулося у перерві гри.

Втім, футболісти вже давно повісили бутси на цвях, а їхні футбольні здобутки назавжди вписані в історію.