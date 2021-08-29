Ронадо и Роберто Карлос, футболки которых когда-то были мечтой многих детей, после завершения карьеры могут позволить себе не соблюдать режим. Бывшие звезды могут расслабиться даже в раздевалке во время товарищеского матча легенд.

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Журналист Андре Нурега зафиксировал, как Роналдо и Роберто Карлос курят сигареты в душе раздевалки. Как отметил Андре, это произошло в перерыве игры.

Впрочем, футболисты уже давно повесили бутсы на гвоздь, а их футбольные достижения навсегда вписаны в историю.