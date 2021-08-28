Господарі приголомшили суперника двома швидкими голами. Відзначилися Ілкай Гюндоган та Ферран Торрес.

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На 35-й хвилині скрутне становище лондонців ускладнив Граніт Джака, який отримав пряму червону картку за грубий підкат проти Жоау Канселу. Невдовзі Манчестер Сіті забив втретє зусиллями Габріела Жезуса.

У перерві Хосеп Гвардіола провів одну заміну – випустив Зінченка замість Кайла Уокера. У другому таймі Арсенал пропустив ще двічі: від Родрі та Феррана Торреса, який оформив дубль.

У трьох стартових поєдинках сезону команда Мікеля Артети тричі поступилася із загальною різницею 0:9. Сіті після поразки у першому турі двічі поспіль переміг з ідентичним рахунком 5:0.

Чемпіонат Англії, 3 тур

Манчестер Сіті – Арсенал 5:0

Голи: Гюндоган, 7, Ферран Торрес, 12, 84, Габріел Жезус, 43, Родрі, 53.