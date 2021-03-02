Захисник Вулверхемптона Макс Кілман може прийняти українське громадянство та стати гравцем "жовто-синіх".

Лави української збірної можуть поповнитися ще одним натуралізованим футболістом. Отримання українського громадянства розглядає основний захисник Вулверхемптона Макс Кілман.

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"Захисник Макс Кілман виявив бажання виступати за збірну України. У нього є для цього можливості – його мати українка. Кілман є основним у Вулверхемптоні. Колись у дитинстві він часто був у Києві і виявив бажання грати за "синьо-жовтих", – сказав Циганик.

Також журналіст повідомив, що УАФ контактує з футболістом та готова довести справу до завершення. Наскільки у цьому зацікавлений наставник збірної України Андрій Шевченко – наразі невідомо.

Зазначимо, що до 5 березня Шевченко має оголосити список виконавців на матчі відбору на ЧС-2022.