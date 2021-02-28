Маркевич радить молодій українській зірці не поспішати зі зміною громадянства
Колишній наставник Металіста та Дніпра Мирон Маркевич поділився думками щодо можливої зміни громадянства Георгієм Цітаішвілі.
Джерело:Meta Ratings
На думку Мирона Маркевича, Цітаішвілі не варто приймати швидкі рішення.
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"Це дуже делікатна тема. В першу чергу, все залежить від позиції футболіста, його найближчих родичів. Якщо він серйозно налаштувався змінити громадянство, то переконати його не робити цього буде складно. Кожен обирає свій шлях", – вважає Маркевич.
Також знаменитий тренер переконаний, що Георгію варто зосередитися на поверненні в основу київського Динамо.
"У своїх інтерв'ю Георгій заявляв, що його в Полтаві все влаштовує, але не виключений варіант, що добитися визнання на міжнародній арені він зможе швидше, якщо виступатиме за збірну Грузії. Я б порадив йому не поспішати, а постаратися довести своєю грою, що він гідний бути на провідних ролях в Динамо. Тоді двері в національну збірну України буде відкрити легше. Хоча, якщо відверто, зараз за рівнем майстерності йому складно скласти конкуренцію тим футболістам, які вже грають на його позиції у головній команді країни. Право виступати за збірну, уточню, не лише українську, потрібно заслужити. Про це необхідно пам'ятати завжди", – сказав Маркевич.
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