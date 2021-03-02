Защитник Вулверхэмптона Макс Килман может принять украинское гражданство и стать игроком "желто-синих".

Ряды украинской сборной могут пополниться еще одним натурализованным футболистом. Получение украинского гражданства рассматривает основной защитник Вулверхэмптона Макс Килман.

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"Защитник Макс Килман изъявил желание выступать за сборную Украины. У него есть для этого возможности – его мать украинка. Килман является основным в Вулверхэмптоне. Когда в детстве он часто был в Киеве и изъявил желание играть за "сине-желтых", – сказал Цыганик.

Также журналист сообщил, что УАФ контактирует с футболистом и готова довести дело до конца. Насколько в этом заинтересован наставник сборной Украины Андрей Шевченко – пока неизвестно.

Отметим, что до 5 марта Шевченко должен объявить список исполнителей на матчи отбора на ЧМ-2022.