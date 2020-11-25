Футболіст збірної України допоміг своїй команді перемогти грецький Олімпіакос (1:0). Команда Зінченка після чотирьох турів гарантувала собі путівку у плей-оф.

Олександр Зінченко вийшов на заміну замість Бенжамена Менді на 78-й хвилині виїзного поєдинку проти грецького Олімпіакоса. На той момент Манчестер Сіті володів мінімальною перевагою завдяки голу Філа Фодена на 36-й хвилині. Як виявилося, результативний удар молодого англійця залишився єдиним у матчі.

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Манчестер Сіті переміг і після чотирьох турів має в активі 12 очок. Це дозволяє команді Хосепа Гвардіоли достроково пробитися до плей-оф Ліги чемпіонів.

Для Зінченка поєдинок у Греції став третім у нинішньому розіграші Ліги чемпіонів. Раніше українець виходив у стартовому складі Манчестер Сіті на матчі з Марселем та тим же Олімпіакосом.