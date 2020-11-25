Футболист сборной Украины помог своей команде победить греческий Олимпиакос (1:0). Команда Зинченко после четырех туров гарантировала себе путевку в плей-офф.

Александр Зинченко вышел на замену вместо Бенжамена Менди на 78-й минуте выездного поединка против греческого Олимпиакоса. На тот момент Манчестер Сити владел минимальным преимуществом благодаря голу Фила Фодена на 36-й минуте. Как оказалось, результативный удар молодого англичанина остался единственным в матче.

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Манчестер Сити победил и после четырех туров имеет в активе 12 очков. Это позволяет команде Хосепа Гвардиолы досрочно пробиться в плей-офф Лиги чемпионов.

Для Зинченко поединок в Греции стал третьим в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов. Ранее украинец выходил в стартовом составе Манчестер Сити на матчи с Марселем и тем же Олимпиакосом.