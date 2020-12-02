Манчестер Сіті не зумів перемогти на виїзді Порту (0:0), однак залишився на першій сходинці групи С після п'яти турів. Гравець збірної України Олександр Зінченко провів на полі усі 90 хвилин.

Зінченко втретє у сезоні вийшов у стартовому складі "містян" на матч Ліги чемпіонів. Українець відповідав за лівий фланг оборони і повинен був з глибини допомагати Філу Фодену. Матч завершився без голів і це цілком влаштувало господарів – Порту слідом за командою Пепа Гвардіоли пробився у плей-оф. До речі, наприкінці зустрічі гості відзначилися голом Габріеля Жезуса, втім VAR зафіксував офсайд і взяття воріт було скасовано.

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Загалом Олександр Зінченко провів чотири поєдинки за Манчестер Сіті у Лізі чемпіонів і лише один матч зіграв у чемпіонаті Англії. Вже у суботу, 5 грудня, "містяни" зустрінуться з Фулхемом в АПЛ.