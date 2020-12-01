Союз європейських футбольних асоціацій надав УАФ мотиваційну частину рішення про технічну поразку збірної України в матчі 6-го туру Ліги націй.

Українська асоціація футболу отримала від УЄФА мотиваційну частину рішення про технічну поразку збірної України в матчі 6-го туру Ліги націй, повідомляє Футбол NEWS.

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УЄФА вважає, що УАФ повинна була передбачити потенційну необхідність повної заміни команди після того, як в розташуванні "жовто-синіх" були позитивні тести у Німеччині.

УАФ вивчає надані документи та готує позов в Спортивний арбітражний суд. Для апеляції в суд Лозанни УАФ має 10 днів.

Нагадаємо, через декілька позитивних тестів в збірній України лікар кантону Люцерн заборонив матч, а всю делегацію "жовто-синіх" відправив на карантин. Спочатку УЄФА давав дозвіл на проведення гри, адже в України була потрібна кількість гравців. Згодом УЄФА скасував матч, а Апеляційний комітет європейського футбольного союзу присудив нашій збірній поразку. Таким чином, у Лізі націй Україна понизиться до ліги В, а Швейцарія без жодної перемоги залишиться в елітному дивізіоні.