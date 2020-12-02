Манчестер Сити не сумел победить на выезде Порту (0:0), однако остался на первой позиции группы С после пяти туров. Игрок сборной Украины Александр Зинченко провел на поле все 90 минут.

Зинченко третий раз в сезоне вышел в стартовом составе "горожан" на матч Лиги чемпионов. Украинец отвечал за левый фланг обороны и должен был из глубины помогать Филу Фодену. Матч завершился без голов и это вполне устроило хозяев – Порту следом за командой Пепа Гвардиолы пробился в плей-офф. Кстати, в конце встречи гости отличились голом Габриэля Жезуса, впрочем VAR зафиксировал офсайд и взятие ворот было отменено.

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Всего Александр Зинченко провел четыре поединка в составе Манчестер Сити в Лиге чемпионов и лишь один матч сыграл в чемпионате Англии. Уже в субботу, 5 декабря, "горожане" встретятся с Фулхэмом в АПЛ.