Гості несподівано швидко відкрили рахунок. Прострілом з флангу скористався 19-річний Фабіо Карвалью.

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Проте в одній з наступних атак Ілкай Гюндоган відновив паритет, а ще за кілька хвилин Сіті вивів уперед Джон Стоунз. На старті другої половини гри Ріяд Марез приголомшив Фулхем двома голами.

На 67-й хвилині Пеп Гвардіола випустив Олександра Зінченка, який зіграв вперше у 2022-му році. За півгодини українець допоміг організувати гол Лаяму Делапу (сину легендарного Рорі Делапа), однак рефері взяття воріт скасував.

Вже у середу Манчестер Сіті зіграє в АПЛ проти Брентфорда.

Огляд матчу

Кубок Англії, 4 раунд

Манчестер Сіті – Фулхем 4:1

Голи: Гюндоган, 6, Стоунз, 13, Марез, 53 (з пенальті), 57 – Карвалью, 4.