Гости неожиданно быстро открыли счет. Прострелом с фланга воспользовался 19-летний Фабио Карвалью.

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Однако в одной из последующих атак Илкай Гюндоган восстановил паритет, а еще через несколько минут Сити вывел вперед Джон Стоунз. На старте второй половины игры Рияд Марез ошеломил Фулхэм двумя голами.

На 67-й минуте Пеп Гвардиола выпустил Александра Зинченко, сыгравшего впервые в 2022 году. Через полчаса украинец помог организовать гол Лайаму Делапу (сыну легендарного Рори Делапа), однако рефери взятие ворот отменил.

Уже в среду Манчестер Сити сыграет в АПЛ против Брентфорда.

Обзор матча

Кубок Англии, 4 раунд

Манчестер Сити – Фулхэм 4:1

Голы: Гюндоган, 6, Стоунз, 13, Марез, 53 (с пенальти), 57 – Карвалью, 4.