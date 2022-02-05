Господарі відкрили рахунок після подачі з кутового. Єррі Міна, який на 15- хвилині замінив травмованого Бена Годфрі, вистрибнув найвище і головою спрямував м'яч у ціль.

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У другому таймі "іриски" збільшили перевагу – Рішарлісон використав вихід віч-на-віч. Незабаром Брентфорд один гол відіграв. Джордан Пікфорд збив Айвана Тоні у штрафному майданчику (у тому епізоді офсайдну лінію оборони ліверпульців завалив Миколенко, тому Тоні залишився у грі). Постраждалий вдало реалізував пенальті.

На 62-й хвилині Евертон знову забив після виконання корнера. М'яч у сітку відправив Мейсон Холгейт. А через 10 хвилин з поля пішов Віталій Миколенко. Очевидно, після повернення у стрій українець був неготовий зіграти увесь матч. Миколенко отримав від порталу WhoScored найнижчу оцінку серед польових гравців стартового складу Евертона – 6,50.

У компенсований час команда Лемпарда забила вчетверте. Красивим ударом з лівої відзначився Андрос Таунсенд.

Кубок Англії, 4 раунд

Евертон – Брентфорд 4:1

Голи: Міна, 31, Рішарлісон, 48, Холгейт, 62, Таунсенд, 90+1 – Тоні (з пенальті), 54.