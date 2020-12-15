Сьогодні 24 роки виповнилося хавбеку Манчестер Сіті та національної збірної України Олександру Зінченку.

Найзірковіший український талант Олександр Зінченко святкує 24-річчя, повідомляє Збірна24.

До речі Зінченко може піти з Манчестер Сіті вже цієї зими

Манчестер Сіті привітав свого гравця у клубному Twitter.

Зазначимо, що в поточному сезоні українець не часто потрапляє навіть до заявки "містян", проте є основним гравцем національної команди.

У футболці збірної Зінченко виступає ще з 19-річного віку. Він встиг зіграти 35 матчів за "жовто-синіх" та відзначитися 5 голами.

Сподіваємося, наступний рік буде вдалим для Олександра як на клубному рівні, так і в таборі національної команди.