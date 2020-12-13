Український хавбек Олександр Зінченко вже незабаром може змінити клубну прописку.

Хавбек Манчестер Сіті та збірної України Олександр Зінченко може вже найближчим часом стати гравцем Вулверхемптона, інформує видання Daily Star.

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"Вовки" мають намір відновити переговори щодо трансеферу 23-річного українця вже у січні. Зазначимо, що влітку Вулверхемптон вже намагався придбати Зінченка, але переговори не дійшли до кінця. Також зазначається, що цього разу Зінченко може бути більш схильним до зміни клубу, адже рідко потрапляє навіть у заявку "містян" на матч.

У поточному сезоні Зінченко взяв участь лише у 5 матчах за Сіті, а його контракт з клубом розрахований до червня 2024 року.