Сегодня 24 года исполнилось хавбеку Манчестер Сити и сборной Украины Александру Зинченко.

Самый звездный украинский талант Александр Зинченко отмечает 24-летие, сообщает Сборная24.

Кстати Зинченко может уйти из Манчестер Сити уже этой зимой

Манчестер Сити поздравил своего игрока в клубном Twitter.

Отметим, что в текущем сезоне украинец не часто попадает даже в заявку "горожан", однако является основным игроком национальной команды.

В футболке сборной Зинченко выступает еще с 19-летнего возраста. Он успел сыграть 35 матчей за "желто-синих" и отличиться 5 голами.

Надеемся, следующий год будет удачным для Александра как на клубном уровне, так и в лагере национальной команды.