Зинченко отмечает 24-летие – Манчестер Сити поздравил украинца
Сегодня 24 года исполнилось хавбеку Манчестер Сити и сборной Украины Александру Зинченко.
Самый звездный украинский талант Александр Зинченко отмечает 24-летие, сообщает Сборная24.
Кстати Зинченко может уйти из Манчестер Сити уже этой зимой
Манчестер Сити поздравил своего игрока в клубном Twitter.
Отметим, что в текущем сезоне украинец не часто попадает даже в заявку "горожан", однако является основным игроком национальной команды.
В футболке сборной Зинченко выступает еще с 19-летнего возраста. Он успел сыграть 35 матчей за "желто-синих" и отличиться 5 голами.
Надеемся, следующий год будет удачным для Александра как на клубном уровне, так и в лагере национальной команды.
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