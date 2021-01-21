Универсал Манчестер Сити Александр Зинченко не собирается менять клуб. Следовательно, информация об уходе футболиста выглядит безосновательной.

Украинский футболист Александр Зинченко не собирается покидать Манчестер Сити, а слухи о своем уходе не воспринимает всерьез. Об этом он рассказал в программе "Главная команда. Рождественские итоги".

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Я всегда старался быть профессионалом. У меня есть действующий контракт, я его уважаю и буду отрабатывать до конца.

А по поводу разговоров и слухов – они были, есть и всегда будут. Не нужно обращать на это внимание. Нужно просыпаться и делать свою работу, становиться лучшим каждый день, – сказал Зинченко.

Ранее звучала информация, что в услугах Зинченко заинтересован Лацио и 4 клуба АПЛ.