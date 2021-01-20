Українець допоміг своїй команді перемогти у перенесеному матчі першого туру.

Хосеп Гвардіола дав можливість перепочити Олександру Зінченку, проте вже на 28-й хвилині українцю довелося виходити на заміну – травмувався Кайл Уокер.

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Фаворит зміг зламати опір бірмінгемців тільки наприкінці зустрічі зусиллями Бернарду Сілви. А на останній хвилині Ілкай Гюндоган реалізував пенальті – Манчестер Сіті здобуває чергові три пункти і продовжує гонитву за чемпіонством.

У Зінченка не зовсім позитивна статистика за час, проведений на полі: 44 передачі (лише 79,6% точних) і невисока оцінка 6,61 від WhoScored.

Наступний поєдинок "містяни" проведуть у суботу в Кубку Англії – манчестерці зіграють з Челтенхем Таун.

Чемпіонат Англії, 1 тур

Манчестер Сіті – Астон Вілла 2:0

Голи: Бернарду Сілва, 79, Гюндоган, 90 (пен.)