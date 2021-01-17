Манчестер Сіті готовий виділити на трансфери чверть мільярда євро. Позиція Олександра Зінченка – серед пріоритетів.

Керівництво "містян" готове виділити на трансфери трьох футболістів 250 мільйонів євро, повідомляє видання The Telegraph.

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Наставник Сіті Пеп Гвардіола прагне підписати гравців на позицію лівого оборонця, яку інколи закриває українець Зінченко, опорного хавбека та центрфорварда. Відхід Фернандінью і Агуеро в кінці сезону поставить "містян" на межу кадрової катастрофи, тому клубу доведеться витратити чималу суму на трансфери.

Нагадаємо, раніше лунали чутки про інтерес до Олександра Зінченка від Лаціо та клубів АПЛ, але Олександр несподівано почав з'являтися у старті Сіті в поєдинках з топ-командами.