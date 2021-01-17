Український голкіпер Андрій Лунін після трьох років перебування у Реалі нарешті дебютує у футболці "вершкових" в офіційному матчі.

Наставник Реала Зінедін Зідан дав обіцянку Андрію Луніну поставити його в основному складі на матч 1/16 фіналу Кубка Іспанії проти Алькояно, який відбудеться 20 січня, стверджує видання Defensa Central.

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За три роки у мадридському Реалі українский воротар досі не зіграв у жодному офіційному матчі. Втім, терпіння та наполеглива робота воротаря на тренуваннях зробили свою справу. Французький тренер вирішив надати 21-річному резервному голкіперу ігрову практику в Кубку Іспанії.

Нагадаємо, Лунін підписав контракт із Реалом влітку 2018 року. Український воротар спробував смак низки оренд та пограв за Леганес, Вальядолід та Ов'єдо.