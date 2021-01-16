Головний тренер збірної України Андрій Шевченко вражає своєю роботою не лише українську футбольну спільноту.

Міжнародна федерація футбольної історії і статистики (IFFHS) назвала найкращих тренерів збірних команд за останнє десятиліття. У список потрапив і наставник збірної України Андрій Шевченко.

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Очолив рейтинг тренер збірної Німеччини Йоахім Льов. За ним розташувались наставник французів Дідьє Дешам і бразильський фахівець Тіте. Андрій Шевченко у цій почесній компанії зайняв 17 сходинку.

Топ-20 найкращих тренерів збірних десятиліття за версією IFFHS:

1. Йоахім Льов (Німеччина) – 155

2. Дідьє Дешам (Франція) – 101

3. Тіте (Бразилія) – 81

4-5. Оскар Табарес (Уругвай) – 74

4-5. Фернанду Сантуш (Португалія) – 74

6. Вісенте дель Боске (Іспанія) – 72

7. Роберто Мартінес (Іспанія) – 70

8. Хосе Пекерман (Аргентина) – 55

9-10. Марк Вільмотс (Бельгія) – 43

9-10. Гарет Саутгейт (Англія) – 43

11. Хорхе Сампаолі (Аргентина) – 35

12. Алехандро Сабелья (Аргентина) – 34

13. Чезаре Пранделлі (Італія) – 32

14. Кріс Коулман (Уельс) – 30

15. Джамель Бельмаді (Алжир) – 30

16. Златко Даліч (Хорватія) – 26

17. Андрій Шевченко (Україна) – 24

18. Карлуш Кейруш (Португалія) – 24

19. Ян-Олаф Андерссон (Швеція) – 21

20. Ларс Лагербек (Швеція) – 19