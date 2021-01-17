Манчестер Сити готов выделить на трансферы четверть миллиарда евро. Позиция Александра Зинченко – среди приоритетов.

Руководство "горожан" готово выделить на трансферы трех футболистов 250 миллионов евро, сообщает издание The Telegraph.

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Наставник Сити Пеп Гвардиола хочет подписать игроков на позицию левого защитника, которую иногда закрывает украинец Зинченко, опорного хавбека и центрфорварда. Уход Фернандиньо и Агуэро в конце сезона поставит "горожан" на грань кадровой катастрофы, поэтому клубу придется потратить немалую сумму на трансферы.

Напомним, ранее раздавались слухи об интересе к Александру Зинченко от Лацио и клубов АПЛ, но Александр неожиданно начал появляться в старте Сити в поединках с топ-командами.