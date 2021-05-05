Після фінального свистка гравці кинулися святкувати важливу перемогу. Український захисник Олександр Зінченко не зміг стримати сліз щастя.

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Зазначимо, що Зінченко провів чудовий матч та взяв участь в обох забитих голах Манчестер Сіті.

 