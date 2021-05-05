После финального свистка игроки бросились праздновать важную победу. Украинский защитник Александр Зинченко не смог сдержать слез счастья.

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Отметим, что Зинченко провел великолепный матч и принял участие в обоих забитых голах Манчестер Сити.

 