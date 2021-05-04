Вже на 7-й хвилині Олександр опинився у центрі уваги. Суддя призначив пенальті за гру рукою українця у штрафному майданчику.

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Поки рефері переглядав відеоповтор, Зінченко емоційно доводив усім навколо – жодного порушення, м'яч влучив у плече. Зрештою, через хвилину Бйорн Кюйперс сам пересвідчився у цьому і скасував своє попереднє рішення. Господарі полегшено зітхнули.

Скрін з трансляції каналу "Футбол"

Через кілька хвилин Зінченко запалював поруч із протилежними воротами. Едерсон лонгболом через пів поля запустив на хід Олександру, який ідеально відчув момент, уникнув офсайду, добіг майже до лицьової лінії і віддав у центр на Кевіна де Брюйне. Удар бельгійця заблокували, проте на добиванні Ріяд Марез виявився точнішим – 1:0.

Зінченко нерідко опинявся у гарячих точках і діяв максимально самовіддано. Українець заряджав партнерів впевненістю і неймовірною експресією. Особливо показовим був момент на старті другого тайму, коли Олександр у підкаті заблокував удар Неймара.

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А незабаром Марез оформив дубль. У зародку атаки знову взяв участь Зінченко, господарі легко добралися до воріт суперника – Філ Фоден викотив м'яч під удар Марезу, який розстріляв кіпера.

Капітуляція парижан відбулася на 69-й хвилині, коли Анхель Ді Марія на бровці наступив на ногу Ферінандінью і був вилучений за неспортивну поведінку. Це все стало каталізатором шаленого вибуху емоцій протягом наступних хвилин. На провокацію піддався навіть Зінченко і отримав від Кюйперса попередження за сутичку із Леандро Паредесом. Українця заспокоювали кілька партнерів – найбільше повчань він вислухав від Фернандінью.

Після цього парижани практично не грали у футбол, а Манчестер Сіті впевнено довів матч до перемоги. 29 травня англійці зіграють у Стамбулі проти тріумфатора пари Реал – Челсі.

Передгольова передача Зінченка

Другий гол Манчестер Сіті

Ліга чемпіонів, півфінал

Манчестер Сіті – ПСЖ 2:0

Голи: Марез, 11, 63.