Гравець збірної України пропустив поєдинок своєї команди проти "Тоттенхема". Вся річ у медичному протоколі, який діє в Англії.

За повідомленням Трибуни, гравець збірної України не потрапив у заявку на матч проти "Тоттенхема" через вимоги медичного протоколу в Англії. Олександр Зінченко повинен був здати два негативних тести на COVID-19 після повернення з розташування збірної України у Манчестер. Лише в такому разі футболіст міг отримати дозвіл на тренування разом з командою.

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Зінченко вже здав два негативних тести – результати другого українець отримав у суботу, 21 листопада, в день матчу з "Тоттенхемом". Повідомляється, що вже наступного дня Олександр відновить заняття в загальній групі. Хоча варіант із здачею третього тесту не виключений. Після повернення у клуб Зінченко тренувався індивідуально і не міг відвідувати приміщення на базі.

За відсутності українця "Манчестер Сіті" поступився у Лондоні з рахунком 0:2. Команда Хосепа Гвардіоли йде у середині турнірної таблиці АПЛ.