Чинний чемпіон Угорщини на виїзді мінімально здолав "Гонвед" (1:0) в рамках 11-го туру чемпіонату країни. Гравець української збірної Ігор Харатін вийшов у стартовому складі "Ференцвароша".

Єдиний гол було забито у середині першого тайму. Після подачі кутового підбір виграв німецький легіонер гостей Марсель Гайстер і потужно пробив під перекладину. Цей гол вирішив долю будапештського дербі "Гонвед" – "Ференцварош".

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Наставник гостей Сергій Ребров довірив місце у старті своєї команди Ігорю Харатіну. Українець зазнав ушкодження на 59-й хвилині зустрічі, а на 64-й залишив поле. Інший гравець збірної України Олександр Зубков не потрапив у заявку.

Після дев'яти зіграних матчів "Ференцварош" йде без поразок – сім перемог та дві нічиїх. В активі "фраді" 23 пункти і вони лідирують у чемпіонаті Угорщини. У найближчого переслідувача, "Кішварди", 10 поєдинків та 19 очок. Вже у вівторок команда Харатіна та Зубкова зіграє у Лізі чемпіонів проти туринського "Ювентуса".