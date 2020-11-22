Игрок сборной Украины пропустил поединок своей команды против "Тоттенхэма". Все дело в медицинском протоколе, который действует в Англии.

По сообщению Трибуны, игрок сборной Украины не попал в заявку на матч против "Тоттенхэма" из-за требований медицинского протокола в Англии. Александр Зинченко должен был сдать два негативных теста на COVID-19 после возвращения из расположения сборной Украины в Манчестер. Только в таком случае футболист мог получить разрешение на тренировку вместе с командой.

Кстати Игорь Харатин помогает "Ференцварошу" победить и укрепить лидерство

Зинченко уже сдал два негативных теста – результаты второго украинец получил в субботу, 21 ноября, в день матча с "Тоттенхэмом". Сообщается, что уже на следующий день Александр восстановит занятия в общей группе. Хотя вариант со сдачей третьего теста не исключен. После возвращения в клуб Зинченко тренировался индивидуально и не мог посещать помещения на базе.

При отсутствии украинца "Манчестер Сити" уступил в Лондоне со счетом 0:2. Команда Хосепа Гвардиолы идет в середине турнирной таблицы АПЛ.