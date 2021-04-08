Зінченко назвав французів вбивцями та не вірить у недооцінку збірної України

Хавбек збірної України Олександр Зінченко пригадав стартовий поєдинок кваліфікації на чемпіонат світу 2022 року проти збірної Франції. Підопічні Шевченка здобули нічию.

На думку Зінченка, французи не могли недооцінити збірну України, адже налаштовані перемагати у кожному матчі.

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"Щодо недооцінки з боку французів я скажу так: ці люди – убивці на футбольному полі. Вони дуже спраглі до перемог та голів. Той же Кіліан Мбаппе...

Скільки історій я про нього чув... Ця людина виходить на поле з бажанням просто знищити суперника, забити безліч голів та побити усі можливі рекорди. І таких гравців у збірній Франції велика кількість. Тому жодної недооцінки з їхнього боку не було. Тим більше, що це був відбір на чемпіонат світу, а не товариська гра. Думаю, саме тому це питання повинне втратити актуальність, і вже немає сенсу іншим хлопцям на нього відповідати", – сказав Зінченко.