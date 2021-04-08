Хавбек Динамо та збірної України Віктор Циганков успішно відновлюється після травми. Він готовий повернутися на футбольне поле.

Київське Динамо розпочало підготовку до матчу 21-го туру УПЛ проти СК Дніпро-1. До основної групи приєднався лідер киян Віктор Циганков, який заліковував травму литкового м'яза.

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Повідомляється, що Віктор наразі займається лише біговою роботою. Очікується, що на матч з дніпрянами він попаде в заявку, але навряд чи вийде на поле з перших хвилин.

Пріоритет – готовність хавбека до матчу з Шахтарем, який відбудеться 17 квітня.

Нагадаємо, Циганков 14 березня у матчі проти Зорі отримав травму, через яку пропустив матчі збірної України в кваліфікації ЧС-2022.