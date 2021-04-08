Поєдинок, що запланований перед Євро-2020, мав відбутися в Києві. Втім тепер місце його проведення залишається невизначеним.

Перед стартом Чемпіонату Європи "синьо-жовті" запланували три спаринги. Як відомо, матч проти Бахрейну відбудеться 23 травня у Харкові.

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Наступним суперником команди Шевченка стане збірна Північної Ірландії, з якою українці зіграють 3 червня. Повідомлялося, що гра пройде у Києві на "Олімпійському".

Проте за словами пресаташе збірної Олександра Гливинського Україна не зможе прийняти Північну Ірландію на головному стадіоні країни через зміну газону. У якості альтернативних варіантів розглядають Харків, Дніпро та Львів. Також офіційно не повідомлялося про місце проведення двобою із Кіпром (7 червня), однак відомо, що він мав відбутися в Україні.