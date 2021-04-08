Зінченко назвав французів вбивцями та не вірить у недооцінку збірної України
Хавбек збірної України Олександр Зінченко пригадав стартовий поєдинок кваліфікації на чемпіонат світу 2022 року проти збірної Франції. Підопічні Шевченка здобули нічию.
Джерело:Експерт-клуб Parimatch
На думку Зінченка, французи не могли недооцінити збірну України, адже налаштовані перемагати у кожному матчі.
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"Щодо недооцінки з боку французів я скажу так: ці люди – убивці на футбольному полі. Вони дуже спраглі до перемог та голів. Той же Кіліан Мбаппе...
Скільки історій я про нього чув... Ця людина виходить на поле з бажанням просто знищити суперника, забити безліч голів та побити усі можливі рекорди. І таких гравців у збірній Франції велика кількість. Тому жодної недооцінки з їхнього боку не було. Тим більше, що це був відбір на чемпіонат світу, а не товариська гра. Думаю, саме тому це питання повинне втратити актуальність, і вже немає сенсу іншим хлопцям на нього відповідати", – сказав Зінченко.
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