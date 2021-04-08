Зинченко назвал французов убийцами и не верит в недооценку сборной Украины
Хавбек сборной Украины Александр Зинченко вспомнил стартовый поединок квалификации на чемпионат мира 2022 года против сборной Франции. Подопечные Шевченко вырвали ничью.
Источник:Експерт-клуб Parimatch
По мнению Зинченко, французы не могли недооценить сборную Украины, ведь настроены побеждать в каждом матче.
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"О недооценке со стороны французов я скажу так: эти люди – убийцы на футбольном поле. Они очень жаждут побед и голов. Тот же Килиан Мбаппе...
Сколько историй я о нем слышал... Этот человек выходит на поле с желанием просто уничтожить соперника, забить множество голов и побить все возможные рекорды. И таких игроков у сборной Франции великое множество. Поэтому никакой недооценки с их стороны не было. Тем более, что это был отбор на чемпионат мира, а не товарищеская игра. Думаю, именно поэтому этот вопрос должен потерять актуальность, и уже нет смысла другим ребятам на него отвечать", – сказал Зинченко.
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