Хавбек сборной Украины Александр Зинченко вспомнил стартовый поединок квалификации на чемпионат мира 2022 года против сборной Франции. Подопечные Шевченко вырвали ничью.

По мнению Зинченко, французы не могли недооценить сборную Украины, ведь настроены побеждать в каждом матче.

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"О недооценке со стороны французов я скажу так: эти люди – убийцы на футбольном поле. Они очень жаждут побед и голов. Тот же Килиан Мбаппе...

Сколько историй я о нем слышал... Этот человек выходит на поле с желанием просто уничтожить соперника, забить множество голов и побить все возможные рекорды. И таких игроков у сборной Франции великое множество. Поэтому никакой недооценки с их стороны не было. Тем более, что это был отбор на чемпионат мира, а не товарищеская игра. Думаю, именно поэтому этот вопрос должен потерять актуальность, и уже нет смысла другим ребятам на него отвечать", – сказал Зинченко.