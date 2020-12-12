Український голкіпер Реала Андрій Лунін робить все можливе, аби отримати місце у стартовому складі.

Голкіпер національної збірної України Андрій Лунін наполегливо працює на тренуваннях, аби довести наставнику Реала Зінедіну Зідану свою профпридатність. Відповідне відео футболіст опублікував на своїй сторінці в Instagram.

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Навіть удари таких зірок як Бензема і Рамос не стали проблемою для українського воротаря.

Нагадаємо, що в поточному сезоні Андрій Лунін ще не виходив на поле у футболці Реала.