Сейв за сейвом: як Лунін дивує Зідана на тренуваннях
Український голкіпер Реала Андрій Лунін робить все можливе, аби отримати місце у стартовому складі.
Голкіпер національної збірної України Андрій Лунін наполегливо працює на тренуваннях, аби довести наставнику Реала Зінедіну Зідану свою профпридатність. Відповідне відео футболіст опублікував на своїй сторінці в Instagram.
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Навіть удари таких зірок як Бензема і Рамос не стали проблемою для українського воротаря.
Нагадаємо, що в поточному сезоні Андрій Лунін ще не виходив на поле у футболці Реала.
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