Украинский хавбек Александр Зинченко уже вскоре может сменить клубную прописку.

Хавбек Манчестер Сити и сборной Украины Александр Зинченко может уже в ближайшее время стать игроком Вулверхэмптона, информирует издание Daily Star.

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"Волки" намерены возобновить переговоры по трансеферу 23-летнего украинца уже в январе. Отметим, что летом Вулверхэмптон уже пытался приобрести Зинченко, но переговоры не дошли до конца. Также отмечается, что на этот раз Зинченко может быть более склонным к смене клуба, ведь редко попадает даже в заявку "горожан" на матч.

В текущем сезоне Зинченко принял участие лишь в 5 матчах за Сити, а его контракт с клубом рассчитан до июня 2024 года.