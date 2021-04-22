Український універсал Олександр Зінченко відіграв увесь поєдинок проти Астон Вілли та долучився до перемоги команди. Звіт про матч читайте на Збірна 24.

АПЛ, 32-й тур

Астон Вілла – Манчестер Сіті – 1:2

Голи: МакГін, 1 – Фоден, 22, Родрі, 40

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Господарі відмінно розпочали поєдинок і відзначилися вже у першій атаці. Оборона Манчестер Сіті проґавила випад суперника, на завершальній стадії якої Оллі Уоткінс прострілив на Джона Макгінна. Шотландець влучно пробив з-під Зінченка – 1:0.

Цей гол став другим найшвидшим пропущеним Сіті у Прем'єр-лізі. Футболіст бірмінгемців відзначився на 20-й секунді!

Проте ще до перерви гості зрівняли і навіть вийшли вперед. Бернарду Сілва спочатку асистував Філу Фодену, а згодом віддав передачу на Родрі, який, як виявилося згодом, забив переможний гол.

Зрештою, тайм завершився для команди Хосепа Гвардіоли невдачею. На 44-й хвилині Джон Стоунз грубо зіграв проти Джейкоба Ремзі і рефері після перегляду VAR вилучив оборонця Сіті.

Однак на 57-й хвилині команди знову опинилися у рівних складах. Метті Кеш за чотири хвилини отримав дві жовті картки за фоли проти Фодена і пішов у роздягальню.

Перемога дозволила "містянам" набрати 77 очок. У Манчестер Юнайтед, який йде другим – 66 пунктів і гра у запасі.