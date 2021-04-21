Це неймовірно: Ребров прокоментував третє поспіль чемпіонство і своє тренерське майбутнє
Головний тренер Ференцвароша Сергій Ребров поділився враженнями від перемоги над Уйпештом, яка принесла його команді третє дострокове чемпіонство.
Джерело:Csakfoci.hu
На думку Реброва, матч проти Уйпешта став для його підопічних одним з найкращих у сезоні.
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"Вважаю, що це був один з найкращих матчів Ференцвароша у цьому сезоні. Я бачив у хлопцях мотивацію, думаю, ми проаналізували і виправили помилки, допущені у попередніх матчах. Дуже приємно, що нам вдалося досягти своєї мети, вітаємо вболівальників і всіх, з ким ми домоглися цього успіху. Три чемпіонські титули поспіль – це неймовірно!", – сказав він.
Також український фахівець прокоментував своє тренерське майбутнє, адже у ЗМІ лунають чутки про його відхід з угорського клубу.
"Щодо мого майбутнього у Ференцвароші... Про це слід запитати у керівництва клубу. У мене є ще однорічний контракт, і мені дуже подобається працювати тут. Все буде залежати від рішення клубу", – додав Ребров.
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