Головний тренер Ференцвароша Сергій Ребров поділився враженнями від перемоги над Уйпештом, яка принесла його команді третє дострокове чемпіонство.

На думку Реброва, матч проти Уйпешта став для його підопічних одним з найкращих у сезоні.

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"Вважаю, що це був один з найкращих матчів Ференцвароша у цьому сезоні. Я бачив у хлопцях мотивацію, думаю, ми проаналізували і виправили помилки, допущені у попередніх матчах. Дуже приємно, що нам вдалося досягти своєї мети, вітаємо вболівальників і всіх, з ким ми домоглися цього успіху. Три чемпіонські титули поспіль – це неймовірно!", – сказав він.

Також український фахівець прокоментував своє тренерське майбутнє, адже у ЗМІ лунають чутки про його відхід з угорського клубу.

"Щодо мого майбутнього у Ференцвароші... Про це слід запитати у керівництва клубу. У мене є ще однорічний контракт, і мені дуже подобається працювати тут. Все буде залежати від рішення клубу", – додав Ребров.