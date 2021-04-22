Зинченко помог Манчестер Сити победить Астон Виллу – чемпионство уже близко
Украинский универсал Александр Зинченко отыграл весь поединок против Астон Виллы и помог победе команды. Отчет о матче читайте на Сборная 24.
Источник:24 канал
АПЛ, 32-й тур
Астон Вилла – Манчестер Сити – 1:2
Голы: Макгинн, 1 – Фоден, 22, Родри, 40
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Хозяева отлично начали поединок и отличились уже в первой атаке. Оборона Манчестер Сити упустила выпад соперника, на завершающей стадии которой Олли Уоткинс прострелил на Джона Макгинна. Шотландец точно пробил из-под Зинченко – 1:0.
Этот гол стал вторым самым быстрым пропущенным Сити в Премьер-лиге. Футболист бирмингемцев отличился на 20-й секунде!
Однако еще до перерыва гости сравняли и даже вышли вперед. Бернарду Силва сначала ассистировал Филу Фоден, а затем отдал передачу на Родри, который, как оказалось впоследствии, забил победный гол.
Впрочем, тайм завершился для команды Хосепа Гвардиолы неудачей. На 44-й минуте Джон Стоунз грубо сыграл против Джейкоба Рэмзи и рефери после просмотра VAR удалил защитника Сити.
Однако на 57-й минуте команды снова оказались в равных составах. Мэтти Кэш за четыре минуты получил две желтые карточки за фолы против Фодена и ушел в раздевалку.
Победа позволила "горожанам" набрать 77 очков. У Манчестер Юнайтед, который идет вторым – 66 пунктов и игра в запасе.
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