Украинский универсал Александр Зинченко отыграл весь поединок против Астон Виллы и помог победе команды. Отчет о матче читайте на Сборная 24.

АПЛ, 32-й тур

Астон Вилла – Манчестер Сити – 1:2

Голы: Макгинн, 1 – Фоден, 22, Родри, 40

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Хозяева отлично начали поединок и отличились уже в первой атаке. Оборона Манчестер Сити упустила выпад соперника, на завершающей стадии которой Олли Уоткинс прострелил на Джона Макгинна. Шотландец точно пробил из-под Зинченко – 1:0.

Этот гол стал вторым самым быстрым пропущенным Сити в Премьер-лиге. Футболист бирмингемцев отличился на 20-й секунде!

20 - John McGinn's goal after 20 seconds is the second quickest goal Manchester City have conceded in Premier League history, after Alan Shearer's for Newcastle United in January 2003, scored after 10 seconds. Super. pic.twitter.com/7rKRNileaz — OptaJoe (@OptaJoe) April 21, 2021

Однако еще до перерыва гости сравняли и даже вышли вперед. Бернарду Силва сначала ассистировал Филу Фоден, а затем отдал передачу на Родри, который, как оказалось впоследствии, забил победный гол.

Впрочем, тайм завершился для команды Хосепа Гвардиолы неудачей. На 44-й минуте Джон Стоунз грубо сыграл против Джейкоба Рэмзи и рефери после просмотра VAR удалил защитника Сити.

Однако на 57-й минуте команды снова оказались в равных составах. Мэтти Кэш за четыре минуты получил две желтые карточки за фолы против Фодена и ушел в раздевалку.

Победа позволила "горожанам" набрать 77 очков. У Манчестер Юнайтед, который идет вторым – 66 пунктов и игра в запасе.