Лісабонський Спортінг не відкидає варіанту з підписанням українського форварда Гента Романа Яремчука. Раніше клуб сумнівався у доцільності трансферу, але зараз ситуація змінилася.

Європейські медіа не втомлюються сватати Романа Яремчука у Спортінг та інші гранди. Раніше була інформація, що Спортінг відмовився від ідеї придбати українця, але форвард змінив ситуацію.

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Своєю грою Яремчук переконав босів клубу знову заговорити про трансфер. Перехід може відбутись влітку, адже "леви" приємно вражені результативністю українця. У 37 матчах поточного сезону Роман зумів забити 20 голів та віддати 7 результативних передач.

Нагадаємо, серед претендентів на українця ще називають Рому, Арсенал, Вулверхемптон, Лаціо та інші клуби. Контракт Яремчука з Гентом чинний до 2025 року. Портал Transfermarkt оцінює його в 13 мільйонів євро, але Гент хоче виручити за свого гравця щонайменше 15 мільйонів.



