Манчестер Сіті збирається посилювати конкуренцію на кожній позиції. Нового суперника може отримати і Олександр Зінченко.

Українського універсала Манчестер Сіті Олександра Зінченка намагаються налякати появою зіркового конкурента.

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За даними журналіста Фабріціо Романо, "містяни" серйозно націлилися на лівого захисника лісабонського Спортінга Нуно Мендеша. Англійці ніби-то готові здійснити трансфер вже цього літа.

Втім, все не так гладко – клаусула за 18-річного таланта становить аж 70 мільйонів євро, а Манчестер Сіті не готовий викладати такі кошти. Також на футболіста полюють інші гранди, тому не виключено, що його переконають скаути іншого клубу.

У поточному сезоні Мендеш зіграв 25 поєдинків, забив 1 гол та віддав 2 результативні передачі.