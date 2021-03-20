Команда Олександра Зінченка на останніх хвилинах двічі забила Евертону і крокує далі. Українець провів на полі весь поєдинок.

Джерело: 24 канал

Долю протистояння на Гудісон Парк було вирішено у самій кінцівці. Голами відзначилися Ілкай Гюндоган та Кевін де Брюйне.

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Олександр Зінченко отримав від WhoScored третю найвищу оцінку в команді – 7,57, а за версією SofaScore став найкращим гравцем на полі з балом 7,7. Ключовий епізод за участю українця трапився наприкінці першого тайму. Еквадорець Йєррі Міна вистрибнув вище за всіх під час подачі кутового і спрямував м'яч у ворота. На щастя для гостей, у цей момент на лінії перебував Зінченко, який і здійснив класний сейв.

Just Oleksandr Zinchenko showing why you put players on the line for corners.#EmiratesFACup @ManCity pic.twitter.com/HAJiHAf2FY — Emirates FA Cup (@EmiratesFACup) March 20, 2021

Кубок Англії, 1/4 фіналу

Евертон – Манчестер Сіті 0:2

Голи: Гюндоган, 84, де Брюйне, 90.