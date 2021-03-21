Манчестер Сити собирается усиливать конкуренцию на каждой позиции. Нового соперника может получить и Александр Зинченко.

Украинский универсала Манчестер Сити Александра Зинченко пытаются напугать появлением звездного конкурента.

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По данным журналиста Фабрицио Романо, "горожане" серьезно нацелились на левого защитника лиссабонского Спортинга Нуно Мендеша. Англичане будто бы готовы осуществить трансфер уже этим летом.

Впрочем, все не так гладко – клаусула за 18-летнего таланта составляет аж 70 миллионов евро, а Манчестер Сити не готов выкладывать такие деньги. Также на футболиста охотятся другие гранды, поэтому не исключено, что его убедят скауты другого клуба.

В текущем сезоне Мендеш сыграл 25 поединков, забил 1 гол и отдал 2 результативные передачи.