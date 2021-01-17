Украинский голкипер Андрей Лунин после трех лет пребывания в Реале наконец-то дебютирует в футболке "сливочных" в официальном матче.

Наставник Реала Зинедин Зидан дал обещание Андрею Лунину поставить его в основном составе на матч 1/16 финала Кубка Испании против Алькояно, который состоится 20 января, утверждает издание Defensa Central.

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За три года в мадридском Реале украинский вратарь до сих пор не сыграл ни в одном официальном матче. Впрочем, терпение и упорная работа вратаря на тренировках сделали свое дело. Французский тренер решил предоставить 21-летнему резервному голкиперу игровую практику в Кубке Испании.

Напомним, Лунин подписал контракт с Реалом летом 2018 года. Украинский вратарь попробовал вкус ряда аренд и поиграл за Леганес, Вальядолид и Овьедо.