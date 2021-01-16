Голкіпер Шахтаря Анатолій Трубін поділився думками щодо чуток про інтерес європейських грандів.

За словами Анатолія Трубіна, чутки у ЗМІ наразі лише чутки. Про це футболіст сказав у коментарі порталу FootballHub.

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"Якщо брати в загальному, то мені подобається чемпіонат Англії. Але все, що пишуть в газетах – це чутки. Нехай люди пишуть, мені це нецікаво, я відпочивав від футболу. Зосереджений на своїй грі в Шахтарі", – сказав Трубін.

Раніше у засобах масової інформації лунали чутки про серйозну зацікавленість Інтера у трансфері Трубіна. Крім того, інтерес до 19-річного українського голкіпера проявляють Челсі, Арсенал та Байєр.

У 2020 році Трубін зіграв 20 матчів, у 8 йому вдалося зберегти свої ворота на замку.