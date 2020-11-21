Центральний захисник донецького Шахтаря та збірної України Валерій Бондар розповів про очікування вердикту УЄФА щодо скасованого матчу 6-го туру Ліги націй Швейцарія – Україна.

"Повноцінно готувалися до гри. До вечора дня, коли повинен був відбутися матч, ми нічого не знали. Коли вже УАФ написала, що матч буде перенесено і гра не відбудеться, розуміли, що будуть прийматися якісь рішення по зустрічі.

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Всі перебували в номерах, за нами була пильна увага, спостерігали, щоб всі виконували карантинні норми.

Думаю, все повинно вирішуватися на полі. Це єдиний правильний шлях. Думаю, все буде вирішувати УЄФА, це у нас вищий суд. Думаю, їм вирішувати, яким буде підсумок", – сказав Бондар у коментарі "Футбольному формату".

Зазначимо, що у понеділок УЄФА отримає письмові пояснення обидвох сторін, після чого прийматиме рішення про подальшу долю поєдинку.