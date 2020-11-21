Со Швейцарией все должно решиться на футбольном поле, – Бондарь
Центральный защитник донецкого Шахтера и сборной Украины Валерий Бондарь рассказал об ожиданиях вердикта УЕФА относительно отмененного матча 6-го тура Лиги наций Швейцария – Украина.
"Полноценно готовились к игре. До вечера дня, когда должен был состояться матч, мы ничего не знали. Когда уже УАФ написала, что матч будет перенесен и игра не состоится, понимали, что будут приниматься какие-то решения по встрече.
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Все находились в номерах, за нами было пристальное внимание, наблюдали, чтобы все выполняли карантинные нормы.
Думаю, все должно решаться на поле. Это единственный правильный путь. Думаю, все будет решать УЕФА, это у нас высший суд. Думаю, им решать, каким будет итог", – сказал Бондарь в комментарии "Футбольному формату".
Отметим, что в понедельник УЕФА получит письменные объяснения обеих сторон, после чего будет принимать решение о дальнейшей судьбе поединка.
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