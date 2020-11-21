Центральный защитник донецкого Шахтера и сборной Украины Валерий Бондарь рассказал об ожиданиях вердикта УЕФА относительно отмененного матча 6-го тура Лиги наций Швейцария – Украина.

"Полноценно готовились к игре. До вечера дня, когда должен был состояться матч, мы ничего не знали. Когда уже УАФ написала, что матч будет перенесен и игра не состоится, понимали, что будут приниматься какие-то решения по встрече.

Малиновский имел симптомы сразу по прибытии в сборную, – Гливинский

Все находились в номерах, за нами было пристальное внимание, наблюдали, чтобы все выполняли карантинные нормы.

Думаю, все должно решаться на поле. Это единственный правильный путь. Думаю, все будет решать УЕФА, это у нас высший суд. Думаю, им решать, каким будет итог", – сказал Бондарь в комментарии "Футбольному формату".

Отметим, что в понедельник УЕФА получит письменные объяснения обеих сторон, после чего будет принимать решение о дальнейшей судьбе поединка.