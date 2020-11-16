У збірній України з футболу стався спалах коронавірусу перед відповідальним матчем зі Швейцарією. 16-го листопада влада у Швейцарії дозволила українській команді провести тренування.

Як інформує сайт УАФ, від місцевої влади Люцерна, де відбудеться гра, та організаторів матчу Ліги націй УЄФА, надійшло підтвердження, що збірна України може готуватися до передматчевого тренування.

До теми Хто переможе у вирішальному матчі – Швейцарія чи Україна: прогноз букмекерів на Лігу націй

Передматчеве тренування розпочнеться 16 листопада о 19:00 за київським часом.

Важливо! Українські футболісти мають прибути на стадіон "Свісспорарена" уже перевдягненими у тренувальну форму й зі своїми бутсами в руках.

Зазвичай футболісти готуються до офіційного тренування, перевдягаючись у роздягальні стадіону. Цього разу вони лише взують свої бутси перед газоном і розпочнуть розминку, а потім і передігрове заняття.

В Українській асоціації футболу зазначили, що у таборі "синьо-жовтих" буде проведено додаткове ПЛР-тестування, після якого буде ухвалено остаточне рішення щодо проведення матчу.

Також повідомляється, що Сергій Булеца, Олександр Назаренко та Георгій Судаков, які були довикликані у команду, отримали негативні результати тестів на COVID-19.