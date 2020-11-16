З жорстким обмеженням: збірній України дозволили провести тренування
У збірній України з футболу стався спалах коронавірусу перед відповідальним матчем зі Швейцарією. 16-го листопада влада у Швейцарії дозволила українській команді провести тренування.
Як інформує сайт УАФ, від місцевої влади Люцерна, де відбудеться гра, та організаторів матчу Ліги націй УЄФА, надійшло підтвердження, що збірна України може готуватися до передматчевого тренування.
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Передматчеве тренування розпочнеться 16 листопада о 19:00 за київським часом.
Зазвичай футболісти готуються до офіційного тренування, перевдягаючись у роздягальні стадіону. Цього разу вони лише взують свої бутси перед газоном і розпочнуть розминку, а потім і передігрове заняття.
В Українській асоціації футболу зазначили, що у таборі "синьо-жовтих" буде проведено додаткове ПЛР-тестування, після якого буде ухвалено остаточне рішення щодо проведення матчу.
Також повідомляється, що Сергій Булеца, Олександр Назаренко та Георгій Судаков, які були довикликані у команду, отримали негативні результати тестів на COVID-19.
Що відомо про матч Швейцарія – Україна?Гра повинна відбутися 17 листопада у Люцерні. Початок о 21:45. Однак у збірній України троє гравців здали позитивні тести на коронавірус. Влада Швейцарії після повторного тестування української збірної прийме рішення, чи відбудеться гра. Україна та Швейцарія мають визначити, хто залишиться у дивізіоні A.
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